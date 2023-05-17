Росіяни 17 травня обстріляли Зеленівку в Херсонській області

Російські воєнні злочинці в середу, 17 травня, обстріляли селище Зеленівка в Херсонському районі. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків і п’ятирічний хлопчик, повідомив Офіс генерального прокурора.

Окупанти обстріляли Зеленівку близько 16:00. Один зі снарядів поцілив поблизу магазину, де перебували місцеві мешканці. Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості.

В повідомленні Офісу генпрокурора відсутня назва селища, яке обстріляли росіяни. Але, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, йдеться про Зеленівку.

Прокудін уточнив, що поранений хлопчик помер дорогою до лікарні, а двоє чоловіків померли безпосередньо в медичному закладі. Наразі там ще перебувають чоловік і підліток, які також отримали поранення під час цього обстрілу.