У ніч на понеділок, 29 травня, російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України. У всіх областях після опівночі була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, Київ було атаковано БПЛА та ракетами Х-101/555, однак сили ППО знищили понад 40 повітряних цілей. Влучань не сталося.

«Цією ночі знов були дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено», – йдеться у повідомленні.

У результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав наслідки нічної ворожої на область. За його словами, внаслідок обстрілів росіян в кількох районах Київщини є пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В Одесі під час нічної ворожої атаки уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру, повідомив голова Громадської ради в Одеській ОВА Сергій Братчук.

«Одещина: майже чотири години повітряної тривоги. Бойова робота ППО – відбиття "шахедної" атаки. Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури», – зазначив він.

Пізніше Братчук додав, що внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

«Що стосується конкретно нічної атаки, в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі Одеси. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються», – повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

В ОК «Південь» повідомили, що під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 – над Одещиною. В ОК «Південь» також зазначили, що внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Також про вибухи повідомили в Хмельницькій ОВА.

«В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!», – повідомили у відомстві.

Станом на 7:30 відомство не коментувало російської атаки по території області.

Згодом в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія випустила до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. Також ворог атакував 35 іранськими дронами Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.

фото Повітряних Сил ЗС України

Українська протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».