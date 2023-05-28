Дрони Shahed створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони.

Росія керує дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed через супутник, ці БПЛА намагаються ввести в оману українську ППО, через загрозу ударів дронами повітряна тривога може тривати довго. Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Еспресо».

Для прикладу, Ігнат пояснює, що в ніч на 28 травня дрони летіли з півдня та півночі, а далі вони партіями розлетілись по різних напрямках, оскільки в кожного дрона свій маршрут, кожен БПЛА має GPS-навігацію і керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару.

Росія намагається заплутати і ввести в оману протиповітряну оборону ЗСУ, використовує рельєф місцевості, щоби зникати з радарів, оскільки дрони-камікадзе, такі як Shahed, створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони.

«Хотілося би більше мати засобів, щоб отримувати стовідсотковий результат. І з цим краще може впоратись мабуть літак F-16, який ми так довго чекаємо», – пояснив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, в нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів – зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО. Використовується також авіація. Військовий пояснює, що ефективність мобільних вогневих груп в нічний час на жаль, не є великою, хоча, для прикладу, цієї ночі, частину дронів вдалося знищити і цим групам.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня Росія завдала наймасованішого за час війни удару іранськими дронами-камікадзе по Україні. Ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.