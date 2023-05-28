В ніч на 28 травня Росія завдала наймасованішого за час війни удару іранськими дронами-камікадзе по Україні. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр», знищено більшість ударних дронів.

Зазначається, що до відбиття атаки залучалися також сили та засоби Повітряного командування «Південь» та ПК «Захід» Повітряних сил ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 дрони.

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, на Київщині було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.