Підсумки 458 дня війни
Наші перемоги і втратиНаталія Шутка, 0
фото 80-ї бригади
Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби українські захисники відбили 13 атак окупантів на цих напрямках.
ZAXID.NET підсумовує 458 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії західніше Хромового. На Авдіївському напрямку окупанти пробували наступати у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, але успіху не мали. На Мар’їнському напрямку українські військові відбили сім атак противника в районі міста Мар’їнка.
Росія завдала авіаударів по населених пунктах Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Загалом за добу Росія здійснила 10 авіаційних ударів та близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та українських містах і селах.
Українська авіація за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три – по зенітно-ракетних комплексах. Українські воїни цієї доби знищили три ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження російського озброєння та військової техніки, два пункти управління, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт окупантів.
Повідомлялося, що зранку в селі Новопетрівка під Бердянськом був «приліт» по базах відпочинку «Хімік» і «Весна» на узбережжі Азовського моря, де розміщувалися російські військові.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 27 травня від початку великої війни ЗСУ ліквідували близько 206200 російських окупантів (приблизно +480 за попередню добу). Також, за уточненими даними Генштабу ЗСУ, знищено:
- танків – 3794;
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7449;
- артилерійських систем – 3406 (+22);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 574;
- засобів протиповітряної оборони – 329;
- літаків – 313;
- гелікоптерів – 298;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2990;
- крилатих ракет – 1036;
- катерів/кораблів – 18;
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6183;
- спеціальної техніки – 449.