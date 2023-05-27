Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби українські захисники відбили 13 атак окупантів на цих напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 458 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії західніше Хромового. На Авдіївському напрямку окупанти пробували наступати у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, але успіху не мали. На Мар’їнському напрямку українські військові відбили сім атак противника в районі міста Мар’їнка.

Росія завдала авіаударів по населених пунктах Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Загалом за добу Росія здійснила 10 авіаційних ударів та близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та українських містах і селах.

Українська авіація за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три – по зенітно-ракетних комплексах. Українські воїни цієї доби знищили три ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження російського озброєння та військової техніки, два пункти управління, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт окупантів.

Повідомлялося, що зранку в селі Новопетрівка під Бердянськом був «приліт» по базах відпочинку «Хімік» і «Весна» на узбережжі Азовського моря, де розміщувалися російські військові.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 травня від початку великої війни ЗСУ ліквідували близько 206200 російських окупантів (приблизно +480 за попередню добу). Також, за уточненими даними Генштабу ЗСУ, знищено: