Михайло Подоляк відреагував на нові пропозиції Кремля про завершення війни на території України

Нові вимоги Росії щодо завершення війни є абсурдними і лише підтверджують недієздатність кремлівського режиму. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, «вимоги Росії» вустами МЗС швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише «зустрічні умови України». Серед українських умов припинення війни:

негайне виведення всіх військ із суверенної території України;

остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;

видача воєнних злочинців й авторів війни;

закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території РФ;

скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності);

міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ;

юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Міхаїл Галузін заявив, що для припинення війни необхідно, щоб Україна припинила воювати, а Захід припинити їй постачання озброєння. Також Москва зажадала, щоб Україна відмовилася від вступу в ЄС і НАТО, повернулася до нейтрального позаблокового статусу, зробила російську мову державною і визнала «нові територіальні реалії».