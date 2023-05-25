Контрнаступ українських військових вже кілька днів як розпочався. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

За його словами, під час контрнаступу ЗСУ не планують завдавати ударів по території РФ західним озброєнням.

«Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, дії вже почалися. Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим», – заявив Подоляк.

Він додав, що Україна зараз має ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard, протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір. Проте, за словами Подоляка, якби Україна мала це озброєння рік тому – війна б вже закінчилась.

У своєму Twitter Подоляк уточнив, що контрнаступ – це «не якийсь один івент, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки, а десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра». Радник голови Офісу президентадодав, що інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем Росії.