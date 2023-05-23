Кирило Буданов заявив, що Україна наразі вже має мінімум озброєння для майбутнього контрнаступу

Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем Росії. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив японському мовнику NHK, пише ZN.UA.

Водночас він припустив, що «для продовження операції необхідні значні запаси», і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї Заходом.

«Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (контрнаступ – ред.) почнеться незабаром», – сказав Буданов.

Голова ГУР також прокоментував російський напад на Україну як «спробу перешкодити нашій підготовці до контрнаступу, атакуючи війська в строю і логістику». Водночас він наголосив, що «90% атак на військові об'єкти вже зірвано» і що для їхнього перехоплення були використані системи ППО та інші засоби.

«Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції», – додав очільник ГУР Міноборони.