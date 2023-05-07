Міністр оборони України Олексій Резніков та президент Володимир Зеленський

Вищі посадові особи України намагаються знизити рівень очікувань, побоюючись, що результат контрнаступу може не виправдати сподівань союзників. Про це пише видання The Washington Post, інформує «Українська правда».

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у світі існують завищені очікування від майбутнього українського контрнаступу. За його Резнікова, «більшість людей чекають на щось грандіозне», але це може призвести до «емоційного розчарування». Він каже, що попередні успіхи України означають, що партнери України знову очікують на успіх.

Як стверджує Резніков, західні партнери сказали йому, що тепер їм потрібен наступний приклад успіху, щоб показати його своєму народу. «Але я не можу вам сказати, якими будуть масштаби цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?», – розповів міністр.

Резніков вважає ідеальним сценарієм, якщо наступ не лише звільнить міста та села, але й «переріже тилові ланцюги російських військ» та «зменшить їхні наступальні можливості».

Водночас президент Володимир Зеленський вважає звільнення будь-якої української території успіхом.

«Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середнім… Тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, у яких напрямках, де і коли ми будемо наступати», – зазначив Зеленський.

За словами президента України саме через нестачу далекобійної артилерії українські війська після повернення Херсона не змогли витіснити російські війська з території, яку вони контролюють на лівому березі Дніпра.

Як зазначає WP, частково завищені очікування зумовлені попередніми перемогами України на полі бою – спочатку відбиттям спроби Росії захопити Київ, а згодом витісненням окупантів з опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

Попередні 15 місяців українського опору перевершили всі очікування світу, але тепер українська влада намагається зменшити ці очікування, бо побоюється, що результат контрнаступу може їх не виправдати.

Журналісти кажуть, що великий успіх міг би згуртувати значну західну підтримку та забезпечити моральне піднесення для українців.

WP зазначає, що під час контрнаступу на Харківщині Сили оборони зненацька атакували російські війська, а під час боїв на Херсонщині українці мали географічну перевагу. Водночас тепер Росія може мати географічну перевагу і більше військових. А втім, вони додають, що західні лідери наголошують, що Україна теж добре підготовлена до майбутньої битви.

Нагадаємо, що Україна отримала 98% озброєння, про яке просила для контрнаступу.