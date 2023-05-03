Про можливу передачу літаків Зеленський повідомив на зустрічі з президентом Фінляндії

Західні партнери зможуть передати Україні літаки для Збройних сил України, коли відбудеться успішний контрнаступ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 3 травня.

Володимир Зеленський повідомив, що українська армія може отримати літаки після успішних наступальних дій на російські сили. Президент висловив впевненість у наданні авіації на прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Гельсінкі, куди він прибув з неанонсованим візитом вранці 3 травня.

«Чому я вірю, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що західні партнери передають певну зброю після успішних дій ЗСУ, зокрема, танки та інше важке озброєння, яке раніше відмовлялися надавати Україні. Посилення можливостей ЗСУ на полі бою Володимир Зеленський обговорив із Саулі Нііністьо. Крім того, президенти обговорили підготовку наступного санкційного пакета ЄС проти Росії за воєнні злочини.