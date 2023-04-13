Запитувані винищувачі були на озброєнні Німецької Демократичної Республіки і були продані Польщі у 2002 році

Польща звернулася до Німеччини з офіційним запитом на відправку винищувачів МіГ-29 часів холодної війни до України. Цю інформацію 13 квітня підтвердив уряд Німеччини, пише Deutsche Welle.

Як пише агентство, Польща вже відправила в Україну вісім літаків, що підтвердив президент Польщі Анджей Дуда в березні. Але ті, які вони хочуть доставити зараз, надходять зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

Повідомляється, що згідно з правилами Німеччини, зброя, яку вона продає, вимагає дозволу Берліна, якщо країна-одержувач хоче відправити її до третьої країни.

Запитувані винищувачі були на озброєнні Німецької Демократичної Республіки та перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році їх продали Польщі. Тоді Варшава отримала 23 винищувачі. Очевидно, що деякі з них уже неробочі.

3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири.

Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десятьох винищувачів. Радник Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що десяток літаків все ще перебувають у Польщі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час візиту до солдатів Бундесверу в Малі, що уряд Німеччини, ймовірно, прийме рішення про затвердження в четвер, повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.

У Повітряних силах України вважають, що надання країні модернізованих радянських винищувачів МіГ-29 буде серйозною допомогою, проте навряд чи призведе до якихось особливих змін на фронті. Там заявили, що вони не оснащені бортовими радарами і не можуть запускати сучасні ракети та наголосили: Україні потрібні сучасні західні бойові літаки, пише NV.ua.