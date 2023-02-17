Президент ПОльщі Анджей Дуда заявив, що його країна може передати Україні кілька літаків МіГ-29

Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29, які є на озброєнні її армії. Водночас, у випадку формування широкої авіаційної коаліції щодо надання Україні літаків F-16, Польща, безумовно, приєднається до неї, заявив президент Анджей Дуда.

Як зазначив він в інтерв’ю «Укрінформу» в п’ятницю, 17 лютого, якщо без емоцій подивитися на питання надання Україні літаків F-16, то підготовка пілота, який обслуговуватиме літак F-16, є довготривалим процесом.

«Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів», – наголосив президент Польщі.

Натомість, за його словами, якщо Києву надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу.

«Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання», – наголосив президент Польщі.

За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є проблема, оскільки їх у Польщі «просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни». Він нагадав, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені, відповідно, у США та Південній Кореї.

«Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками», – резюмував президент Польщі.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак нещодавно заявив, що Польща має лише 48 літаків F-16, усвідомлює свої обмежені можливості щодо їх передачі Україні, але в союзників набагато більший потенціал. Блащак висловив переконання, що переговори з цього приводу, як і у випадку надання Україні ЗРК Patriot і танків Leopard 2, також завершаться позитивними рішеннями, «тільки треба чинити тиск».