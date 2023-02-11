Словаччина розпочне переговори щодо надання Україні своїх винищувачів МіГ-29, які вона зняла з озброєння торік. Про це повідомив портал Teraz, яким керує Агентство преси Словацької Республіки, пише «Громадське».

Президент України Володимир Зеленський попросив літаки у прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера під час зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі. За словами Хегера, винищувачі МіГ-29 зняті з озброєння і Словаччина не збирається надалі їх використовувати.

«Саме ці списані МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні», – заявив він.

Хегер пояснив, що Євросоюз може відшкодувати Словаччині кошти за літаки.

«Кожна допомога, яку ми надаємо у такий спосіб, оплачується з Європейського фонду миру», – додав він.

Прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що уряд вже веде переговори з юристами щодо можливості передачі винищувачів, оскільки нинішній Кабмін призначений тимчасово та має обмежені повноваження. Однак він не бачить проблем у разі, якщо знадобиться внести зміни в конституцію Словаччини або ухвалити конституційний закон, щоб допомогти Україні. За його словами, парламент дієздатний і може ухвалювати такі закони.

Зауважимо, що станом на 2021 рік Словаччина мала на озброєнні 11 винищувачів МіГ-29.

Міністр оборони Ярослав Надь наголосив, що в національних інтересах Словаччини, щоб Україна була демократичною та вільною країною. Він звернув увагу на ризик того, що росія вирішить продовжити просуватися на захід.

За його словами, наступний пакет допомоги Словаччини для України ще узгоджується та поки немає остаточного рішення.