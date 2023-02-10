Велика Британія розглядає два типи далекобійних ракет, які може передати Україні. Про це повідомляє The Times.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв відправити в Україну більше військової допомоги після візиту президента Володимира Зеленського в Лондон цього тижня.

«Тепер ведуться обговорення щодо того, чи це будуть протикорабельні ракети Harpoon, чи ракети класу "повітря-земля" Storm Shadows», – пише The Times.

Джерела видання в українських оборонних відомствах підтвердили, що Київ готовий застосувати ці ракети для ударів по російських цілях в Криму після слів Зеленського про те, що далекобійна західна зброя буде використовуватися для обстрілу російських об’єктів «в глибині окупованих територій».

The Times пише, що ракети Harpoon коштують 1,2 млн фунтів стерлінгів за одиницю. Максимальна дальність їхнього польоту становить 240 км. У свою чергу, Storm Shadow коштують вдвічі дорожче, але можуть знищувати цілі на відстані понад 560 кілометрів. Хоча експортна версія цих ракет має значно коротшу дальність.

«Зараз тривають розмови про те, скільки саме британських далекобійних ракет можна передати, попри попередні занепокоєння, що надання Україні можливості удари по Росії може призвести до ескалації конфлікту», - йдеться в статті.

Експерт Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Сідхарт Каушал пояснив, що Заходу потрібно дати Україні далекобійну зброю, щоб вона й далі могла знищувати російські склади з боєприпасами. Впродовж останніх місяців генерали Путіна почали переносити командні центри і склади зброї подалі від лінії фронту. Оскільки українські військові знищували їх за допомогою американських ракетних установок.

«Ми хочемо дати їм щось, що може вдарити по цілі на відстані понад 100 кілометрів, але з не досить великою дальністю, щоб завдавати удари по Росії», - пояснив експерт.

Він також додав, що протикорабельні ракети Harpoon, які Україна вже отримала від Данії, можна адаптувати для пусків з вантажівок. Хоча вони будуть менш точними у знищенні наземних цілей. Каушал також сказав, що ракети Storm Shadow теж можна запускати з землі. Але більш вірогідно, що ними озброять українські літаки.

Водночас експерт RUSI зауважив, що постачання Storm Shadow Україні буде означати, що Британія пішла значно далі, ніж США, які неодноразово відмовлялися передавати Києву ракети ATACMS.

AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» (англ. AGM/RGM/UGM-84 Harpoon) – американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, наразі випускається компанією Boeing Defense, Space & Security. У 2004 році виробником була поставлена 7-тисячна ракета з моменту введення її в експлуатацію в 1977 році. На її основі була створена ракета для враження наземних цілей AGM-84E SLAM.

Ракета AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун»

«Гарпун» є універсальною протикорабельною ракетою, яка може застосовуватися надводними кораблями, підводними човнами та літальними апаратами. Можливість польоту на наднизькій висоті, активна радіолокаційна головка самонаведення та потужна боєголовка роблять «Гарпун» ефективною зброєю проти надводних цілей.

Наведення ракети здійснюється за допомогою активної радіолокаційної головки самонаведення AN/DSQ-28, яка забезпечує самостійний пошук, захоплення і наведення на ціль. Бойова частина проникаючого типу WDU-18/B має вагу 222 кг. Якщо ціль не буде знайдена, ракеті може бути віддана команда на самоліквідацію.

Storm Shadow / SCALP EG – франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря – земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Розробка ракети розпочалася компанією MBDA в 1995-у на основі французької КР Apache на замовлення військових відомств Франції та Великої Британії. Перші успішні випробування відбулися у грудні 2000-го. Ракета була введена в експлуатацію в 2003-у британськими військово-повітряними силами.

Ракета Storm Shadow / SCALP EG

Основні конструктивні особливості ракет SCALP: ТРДД, висувні аеродинамічні поверхні, дозвукова швидкість (М=0,8), маловисотний профіль польоту і мала радіолокаційна помітність (досягається, крім інших заходів, ребрами поверхонь планера ракети). Політ ракети здійснюється в режимі проходження рельєфу місцевості по заздалегідь обраному «коридору».

Система керування обладнана приймачем американської системи супутникової навігації GPS (в перспективі, можливо комплексування з європейською системою Galileo). На кінцевій ділянці використовується тепловізійна система самонаведення з функцією розпізнавання цілі. Підхід до мети стандартний для дозвукових крилатих ракет — перед наближенням до цілі ракета виконує гірку з подальшим пікіруванням на об'єкт наведення.

Кут пікірування може встановлюватися залежно від характеристики цілі. Бойова частина тандемна, типу BROACH на підльоті «вистрілює» в ціль суббоєприпас, пробиває отвір у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас, що спрацьовує всередині об'єкта з деяким уповільненням (ступінь уповільнення встановлюється в залежності від характеристик цілі).