Нідерландські винищувачі F-16 можуть передати Україні

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16. Про це повідомляє «Європейська правда».

За словами Оллонгрен, прохання зрозуміле, але його нелегко виконати.

«Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього. Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто», – сказала міністерка.

Перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, солдати повинні пройти відповідну підготовку. А літак є оборонною системою США, тому на нього потрібен дозвіл від американського уряду. Оллонгрен не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з країн, де будуть використовуватися F-16.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський із офіційними візитами відвідав Лондон і Париж, де зустрічався з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час спільних виступів із лідерами цих країн він закликав надати Україні сучасні винищувачі.

За підсумками візиту до Великої Британії було оголошено про новий пакет допомоги, що, зокрема, передбачає далекобійну зброю. Крім цього, Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу перевірити, які літаки країна могла б потенційно надати Україні. Велика Британія також навчатиме українських пілотів. Про готовність надати Україні винищувачі також заявила Польща, але наголосила, що не робитиме це першою з країн НАТО.

Еммануель Макрон також заявив, що не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов – якщо Київ спершу подасть запит, якщо запитуване озброєння «не буде ескалаційним» і «малоймовірно, що вдарить по російській землі, але допоможе зусиллям опору».