Велика Британія готова надати Україні оборонний пакет, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя. Про це за підсумками зустрічі з британським премʼєр-міністром Ріші Сунаком повідомив Володимир Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, Україна та Велика Британія домовились про «сильний оборонний пакет», до якого ввійде далекобійна зброя та підготовка українських пілотів.

«Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів», – сказав Володимир Зеленський.

Своєю чергою, прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння.

«Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну», – сказав він.

Також під час візиту українського президента до Великої Британії була підписана «Лондонська декларація», спрямована на поглиблення партнерства Києва й Лондона. За цим документом Британія декларує допомогу Україні з відновлення енергосистеми та іншої інфраструктури, посилення санкційного тиску на Росію, розбудову ЗСУ та допомогу в переході України на тандарти НАТО.