Володимир Зеленський та Ріші Сунак зустрілися з українськими танкістами, які проходять навчання у Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні. Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським після зустрічі з українськими танкістами, які проходять навчання у Британії.

Також Велика Британія розширить програму навчання для бійців ЗСУ. Зокрема, країна почне підготовку українських пілотів на західних винищувачах.

«Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів», – сказав Ріші Сунак.

Він додав, що Велика Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це танки з найміцнішою бронею у Європі. Це основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

29 січня українські військові прибули до Великої Британії для навчання на британських танках Challenger 2.