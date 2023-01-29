Українські танкістри прибули у Велику Британію на навчання

Українські військові прибули до Великої Британії для навчання на британських танках Challenger 2. Про це 29 січня повідомило міноборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що Велика Британія готується надати Україні танки Challenger 2.

«Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це танки з найміцнішою бронею у Європі. Це основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Ці танки мають надійти в Україну вже наприкінці березня.