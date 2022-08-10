130 данських військових приєднаються до навчань ЗСУ в Великій Британії

Данія підтримає навчальний проект під керівництвом Великої Британії з навчання українських військових. До цього проекту залучать 130 данських солдатів. Також Міноборони країни пропонує навчати українських солдатів у Данії.

«Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військової підготовки», – зазначили в Міноборони Данії.

Наразі розпочато перемовини з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України. Зазначається, що це одна з ініціатив, яку представлять під час донорської конференції, яка відбудеться 11 серпня у Копенгагені.

Зазначається, що на проект підтримки військової підготовки у 2022 році буде виділено 100 млн данських крон.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter подякував Міноборони Данії та міністру оборони Мортену Бодскову за підтримку.

«Данія приєднується до навчань: ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Крок за кроком – до перемоги!» – написав він.

До слова, раніше про участь у підготовці українських військових вже оголосили Фінляндія, Швеція та Канада.

Зазначимо, що програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коли у червні відвідав Київ. Минулого тижня Борис Джонсон сам відвідав навчання для українських військових та взяв у них участь. Також на початку серпня навчання відвідав посол України у Великій британії Вадим Пристайко.