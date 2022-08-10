Проходити медкомісію та підтверджувати категорію придатності при цьому не вимагають

Групу військових запасу з Санкт-Петербурга та області 9 серпня у наказовому порядку відправили на військові збори неподалік кордону з Україною. Як повідомляє «Радіо Свобода», найімовірніше мобілізовані займатимуться ремонтом військової техніки.

Як повідомляється, правозахисники заявили, що отримали десятки повідомлень від «запасників». Ті розповідають, що їх викликають до військкоматів, змушують підписувати документи та відправляють на військові збори до Білгородської області. Проходити медкомісію та підтверджувати категорію придатності при цьому не вимагають.

Своєю чергою військкоматах повідомляють, що «військові збори» триватимуть від 56 до 60 днів. Тих, хто відмовляється брати участь у військових зборах, нібито заарештовують на місці.

«Відбирають паспорт, військовий квиток і відправляють у військові частини, а звідти – до Білгородської області, як нам кажуть, лагодити техніку та вантажити снаряди Вони навіть не знають, у якому вони статусі перебувають. Вік абсолютно різний: 26, 30, 40 років», – пояснили правозахисники.

Правозахисники наголошують, що закон «Про військовий обов'язок та військову службу» дозволяє запасникам відмовитися від участі у військових зборах. За це не передбачено ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. У деяких випадках, за інформацією джерел, співробітники військкомату вмовляють громадян підписати тримісячний контракт на військову службу.

До слова, напередодні стало відомо, що військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні спільні з Росією військові навчання з бойовою стрільбою. Мета – підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань. Навчання будуть відбуватися у два етапи, перший розпочинається 9 серпня на території Білорусі.