Навчання будуть відбуватися у два етапи, перший розпочинається 9 серпня на території Білорусі

Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання з бойовою стрільбою. Мета – підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань. Навчання будуть відбуватися у два етапи, перший розпочинається 9 серпня на території Білорусі.

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, оперативно-тактичні навчання ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки Повітряно-космічних сил РФ.

Зазначається, що участь у навчаннях братимуть особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові формування Військової академії Білорусі.

«Оперативно-тактичне навчання військ ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройде в період із 9 по 25 серпня 2022 року... Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Росія, Астраханська обл. – ред.)», – повідомили у Міноборони Білорусі.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 30 серпня по 5 вересня 2022 року міністерство оборони РФ проведе стратегічні навчання «Схід-2022» з військами східного військового округу. Також Білорусь проводила свої військові навчання біля українського кордону. 5 серпня моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що Білорусь ще на тиждень продовжує військові навчання на своїй території.