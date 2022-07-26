У Росії анонсували нові військові навчання і образилися на західні ЗМІ через новини про «мобілізацію»

З 30 серпня по 5 вересня 2022 року міністерство оборони держави-терориста Росії проведе стратегічні навчання «Схід-2022» з військами східного військового округу. До них залучать частину сил повітрянодесантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

Окремо в міноборони Росії заявили, що «низка закордонних ЗМІ поширює недостовірну інформацію про проведення нібито якихось мобілізаційних заходів». Не спростовуючи цього, в військове відомство російських окупантів зазначило, що до проведення так званої «спеціальної військової операції» (так у Росії називають війну з Україною) залучається тільки частина збройних сил Росії.

Також там додали, що, крім сил Східного округу до маневрів залучать частину дальньої авіації та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

Під «контингентом інших країн» у міноборони Росії можуть мати на увазі військових зі свого сателіта Білорусі. Білоруські ЗМІ у лютому 2022 року повідомляли про те, що військові Білорусі та Росії проведуть спільні навчання на полігонах.

Зазначимо, що за даними західних аналітиків у війні проти України беруть участь «усі здатні йти в наступ» підрозділи, зокрема усі наявні в країні сухопутні війська, всі наступальні сили повітрянодесантних військ, уся наявна розвідка, морська піхота всіх чотирьох флотів, самохідна артилерія, бомбардувальна, штурмова та винищувальна авіація.