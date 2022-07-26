У Росії активно розгортають кампанію, в межах якої кожен із регіонів країни зобов'язали сформувати та профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України, повідомило у вівторок, 26 липня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, це відбувається під гаслом «Від кожного суб'єкта Федерації по батальйону». Кожен із 85 російських регіонів, включно з анексованими Кримом і Севастополем, мусить сформувати по одному новому батальйону «добровольців».

Щоправда, як стверджує розвідка, не всі регіони готові створювати такі батальйони з місцевого населення. зокрема, влада Москви формує так званий «мерівський полк», куди здебільшого набирають людей із інших регіонів і навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану). Для заохочення пропонують високу зарплатню та можливість отримати російське громадянство.

Яку кількість солдатів таким чином залучить держава-окупант підрахувати складно, оскільки чисельність батальйонів у російській армії коливається від 250 до 1000 солдатів, у залежності від роду військ.

Загалом, як зауважили у розвідці, Росія змінила тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, військовослужбовців набирають через приватні військові компанії, росгвардію та «Л/ДНР». Також фіксують випадки примусу місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запоріської областей до підписання «контрактів». Крім того, російська влада дозволила відбір бойовиків у колоніях.

Також розпочалася робота з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовують збірний пункт та привозять танки Т-72, які терміново знімають із довготривалого зберігання.

Нагадаємо, через те, що Росія зазнає величезних втрат у війні проти України, її війська зіткнулися з браком ресурсів. Тому, за інформацією британської розвідки, перед окупантами стоїть дилема: або продовжувати наступ на Донбасі, або посилювати захист на півдні України.