Війна в Україні вже досить давно не має позитивних результатів для росіян і, як наслідок, російське командування зіткнулось із дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на півдні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири зіткнулись з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на півдні», – йдеться в огляді.

Британська розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою. Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

«На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з вилученням і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час дій в Україні», – йдеться в огляді.

Раніше аналітики ISW заявили, що бійці Збройних сил України готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. При цьому інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.