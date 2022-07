Бійці Збройних сил України готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. При цьому інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, або ISW).

Згідно з його даними, українські війська вже взяли під контроль деякі населені пункти в Херсонській області.

«Радник Херсонської облдержадміністрації Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади», – пишуть аналітики ISW посилаючись на відкриті джерела.

Цю ж інформацію, за їхніми даними, підтвердив «високопоставлений чиновник оборони США», якого вони не називають.

#Ukrainian forces are likely preparing to launch or have launched a counteroffensive in #Kherson Oblast as of July 23, but open-source visibility on the progress and tempo of the counteroffensive will likely be limited and lag behind events. https://t.co/bhkICZ8712 pic.twitter.com/QEMerSXG23