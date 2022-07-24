Українські війська вже взяли під контроль деякі населені пункти в Херсонській області

Бійці Збройних сил України готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. При цьому інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, або ISW).

Згідно з його даними, українські війська вже взяли під контроль деякі населені пункти в Херсонській області.

«Радник Херсонської облдержадміністрації Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області, але закликав українців мовчати про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади», – пишуть аналітики ISW посилаючись на відкриті джерела.

Цю ж інформацію, за їхніми даними, підтвердив «високопоставлений чиновник оборони США», якого вони не називають.

#Ukrainian forces are likely preparing to launch or have launched a counteroffensive in #Kherson Oblast as of July 23, but open-source visibility on the progress and tempo of the counteroffensive will likely be limited and lag behind events. https://t.co/bhkICZ8712 pic.twitter.com/QEMerSXG23 — ISW (@TheStudyofWar) July 23, 2022

Також аналітики ISW стверджують, що малозаселена степова територія Херсонщини дозволяє Силам оборони України звільняти окуповані землі, не привертаючи до цього процесу зайвої уваги. Російська влада також не зацікавлена повідомляти про українські територіальні здобутки, тому офіційна інформація буде надходити з затримкою у кілька днів.

«Територія між лінією фронту та містом Херсоном є сільською і переважно складається з невеликих населених пунктів, які мають меншу ймовірність повідомляти про переміщення сил і бойові дії, що дозволяє змінювати контроль над місцевістю в цьому районі не повідомляючи про це у відкритих звітах», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зауважимо, що напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області.

«Цей день в чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому в цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде. Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – «шапкозакидательство». Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в області», – йдеться у вечірньому зверненні президента.