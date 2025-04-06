Пані посол США в Україні Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк після критики Володимира Зеленського та багатьох українців визнала, що саме Росія атакувала дитячий майданчик у Кривому Розі. Про це вона написала у соцмережі Х, висловивши співчуття родинам загиблих.

«Ми солідарні з народом України в цей день національної скорботи після того, як в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 20 людей, у тому числі 9 дітей. Висловлюємо глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих і поранених», – написала Бріджит Брінк.

Зазначимо, що 4 квітня Бріджит Брінк опублікувало фото з наслідками влучання російської ракети у дитячий майданчик у Кривому Розі, однак тоді у своїй публікації пані посол не уточнила, що удар завдала саме Росія.

Це викликало обурення багатьох українців. Зокрема, президент Володимир Зеленський назвав реакцію пані посла «неприємною та слабкою». Він зазначив, що для припинення війни «треба не боятися називати речі своїми іменами» та закликав до тиску на Росію. Президент також подякував лідерам багатьох країн, які рішуче засудили удар Росії по Кривому Рогу.

Крім того, верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, цей удар став найбільшим за кількістю загиблих дітей від однієї атаки. Він також спростував заяви РФ про нібито військову приступність у кафе біля дитячого майданчика. Крім того, Фолькер Тюрк заявив, що навіяти якби біля місця удару дійсно перебували військові, це – не виправдання для атаки. Верховний комісар ООН закликав до швидкого, ретельного та незалежного розслідування атаки, додавши, що цей удар можна вважати воєнним злочином.

Нагадаємо, 4 квітня, росіяни вдарили балістичною ракетою по території дитячого майданчика у житловому Кривого Рогу. Внаслідок атаки станом на 6 квітня загинули 20 людей, серед яких 9 – діти. Ще понад 70 людей отримали поранення.