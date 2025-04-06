Дитячий майданчик у Кривому Розі після російської атаки

Російська атака на Кривий Ріг одномоментно забрала найбільшу кількість дитячих життів від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк. Внаслідок російської атаки загинули 9 дітей.

Моніторингова місія ООН у суботу, 5 квітня, побувала на місці російської атаки у Кривому Розі. Фахівці задокументували пошкодження, а також імена загиблих внаслідок удару дітей. ООН заявила, що цей удар є найбільшим за кількістю загиблих дітей від однієї атаки з початку повномасштабного вторгнення.

«Це неймовірний жах – дев’ятеро дітей загинули, більшість з яких гралися на майданчику, коли над ними розірвалася шрапнель бойової зброї. Застосування Російською Федерацією вибухової зброї з широким радіусом дії в густонаселеному районі – і без будь-якої очевидної військової присутності – демонструє безрозсудну зневагу до цивільного життя», – заявив Фолькер Тюрк.

Росія виправдовувала удар по дитячому майданчику, заявивши, що у кафе поруч відбувалася нарада військових з іноземними інструкторами. Після атаки міноборони РФ прозвітувало про нібито ураження 85 військовослужбовців. Однак ООН спростувала цю заяву. Відповідно до заяв свідків, у кафе відбувався форум працівників у сфері краси. До того ж ця інформація була поширена в інтернеті ще до початку заходу. ООН не зафіксувала військової присутності на момент удару ані в кафе, ані поблизу нього.

Фолькер Тюрк також заявив, що навіть теоретична присутність військових не виправдовує російського удару. Додавши, що спосіб і обставини удару свідчать про невибірковий характер атаки, що наражає не небезпеку цивільне населення.

«Невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони становлять загрозу, спрямовану проти цивільних людей, вони можуть вважатися воєнними злочинами», – заявив комісар ООН.

Верховний комісар закликав до швидкого, ретельного та незалежного розслідування атаки. Повідомлення комісара ООН прокоментував омбудсмен Дмитро Лубінець: «Це принципова й надзвичайно важлива позиція управління верховного комісара ООН з прав людини, яка фактично визнає: атака російських збройних сил на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, тому дії РФ мають бути терміново розслідувані».

Додамо, що у суботу, 5 квітня, президент Володимир Зеленський розкритикував реакцію посольства США на російський удар по Кривому Рогу. Він назвав реакцію пані посла «неприємною та слабкою», оскільки Бріджит Брінк опублікувала фото з місця удару, але не уточнила, що саме Росія здійснила цей удар.

Нагадаємо, 4 квітня, росіяни атакували житловий квартал у Кривому Розі, завдавши по ньому удару балістичною ракетою. Внаслідок атаки станом на 6 квітня загинули 20 людей, серед яких 9 – діти. Ще понад 70 людей отримали поранення.