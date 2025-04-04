Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня

Увечері п’ятниці, 4 квітня, російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Щонайменше 16 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Зазначається, що війська Росії вдарили балістичною ракетою по центрі житлового мікрорайону Кривого Рогу. За даними Вілкула, загинули 14 людей, у тому числі п’ятеро дітей. Він зауважив, що поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед загиблих – шестеро дітей.

Також унаслідок удару в місті потрощені зо два десятки багатоповерхових будинків, понад 30 автомобілів, заклади освіти та громадського харчування. У місті триває рятувальна операція.

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову російську атаку по Кривому Рогу. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Президент також закликав партнерів у США та Європі змусити Росію відмовитися від терору і війни.

«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна», – ідеться в повідомленні.

Убиті Росією цивільні мешканці Кривого Рогу, 4 квітня 2025 рік (Усі фото – Дніпропетровської ОВА)

Станом на 22:12 було відомо про 16 загиблих, включно з шістьма дітьми, та понад 40 постраждалих.

«Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома», – розповів Сергій Лисак.

Додамо, що о 18:48 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Через хвилину стало відомо про ціль в напрямку Кривого Рогу.