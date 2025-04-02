Внаслідок масованої атаки загорілися дві промислові будівлі

У ніч на середу, 2 квітня, російські окупанти масовано атакували Харків, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки в місті пошкоджена промислова та житлова інфраструктура, а також щонайменше восьмеро постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни розпочали дронову атаку на місто приблизно опівночі. під удар потрапив Холодногірський район Харкова. За даними Терехова, всього окупанти завдали 15 ударів ворожими дронами.

Внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше восьмеро людей. Серед них – щонайменше троє дітей. Стан постраждалих не уточнюється.

«Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали троє людей: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Ціла родина зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від дронової атаки постраждали дві промислові будівлі та понад десяток житлових приватних будинків поблизу них. На території виробничих будівель зайнялися масштабні пожежі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 31 березня росіяни також масовано атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали троє людей, а також пошкоджена виробнича та складська будівлі.