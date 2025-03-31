На місці ударів спалахнули пожежі, їх ліквідували рятувальники

В ніч на понеділок, 31 березня, російські війська атакували Харків безпілотниками, у місті спалахнули пожежі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

31 березня приблизно о 02:22 стало відомо про перший удар ворожого БпЛА по місту, росіяни влучили у цивільне підприємство у Київському районі. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкоджено будівлю дитячого садка та культурно-спортивний комплекс.

«Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес – їм надано необхідну медичну допомогу», – додав Терехов.

Близько 04:49 росіяни знову розпочали атаку, після цього пролунало ще 6 вибухів. За словами мера, усі влучання були по Київському району.

«Щодо попередніх прильотів – на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто», – проінформував Терехов.

Доповнено о 09:18. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові внаслідок російської атаки БпЛА постраждало 3 людини.

«Безпілотник вдарив по будівлі цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі», – зазначив він.

Також два БпЛА вдарили в дах виробничої будівлі та в складську будівлю, з подальшим загорянням.

Нагадаємо, у вечір суботи, 29 березня, російські окупанти дронами-камікадзе атакували Харків. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, і ще 55 постраждали.