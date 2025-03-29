Влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами в Харкові 29 березня

У вечір суботи, 29 березня, російські окупанти дронами-камікадзе атакували Харків. Попередньо відомо про одного загиблого та десяток поранених. Про це інформують мер міста Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 20:45 Ігор Терехов повідомив про вибух в центрі Харкова через влучання російського безпілотника Shahed. Після цього в місті пролунали ще щонайменше чотири вибухи.

За даними Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів по Шевченківському району Харкова. Ворог влучив у житловий будинок. Відомо про одного загиблого.

Ігор Терехов попередньо розповів, що влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами. Унаслідок атаки пошкоджено торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісну будівлю. Профільні служби працюють на місці влучання ворожих дронів.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 15. Десятеро людей шпиталізовані, серед них – 16-річні хлопець і дівчина.

«На місці одного з прильотів під завалами знаходиться людина. Триває рятувальна операція», – повідомив Терехов.

Оновлено. Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю військового госпіталю та розташовані поруч житлові будинки в Харкові, повідомив Генштаб ЗСУ. Попередньо, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медцентрі.

У відомстві зауважили, що росіяни вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права. Відповідні докази умисного, прицільного обстрілу армією РФ медустанови будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.



Нагадаємо, 29 березня Росія завдала удару балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Унаслідок атаки постраждали щонайменше дев’ятеро людей.