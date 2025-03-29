Внаслідок атаки постраждали житлові багатоповерхівки

У суботу, 29 березня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою. Внаслідок атаки постраждав житловий квартал, є поранені, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура», – повідомив він.

Від удару в місті постраждали житлові багатоповерхівки, школа та автомийка. На фото, оприлюднених Дніпропетровською ОВА, видно пошкоджені фасади будинків та вибиті вікна.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше вісім людей. За словами Сергія Лисака, трьох людей госпіталізували. Всі в стані середньої тяжкості.

На місці події працюють рятувальники, комунальники та волонтери.

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Дніпро – внаслідок удару постраждали понад 20 людей, а кількість загиблих сягнула п’ятьох.