Пожежа на місці влучання безпілотника в Дніпрі 28 березня

Увечері п’ятниці, 28 березня, російські окупанти масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними керівника області, до лікарні в Дніпрі доправили чотирьох поранених.

Унаслідок атаки дронів виникла масштабна пожежа у ресторанно-готельному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Наразі на місці влучань працюють рятувальники.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео з моментом удару російського БпЛА по житловому кварталу у Дніпрі.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Також з’явились відео з наслідками ворожої атаки на житлову багатоповерхівку в Дніпрі та готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

Додамо, о 20:46 Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської та Херсонської областей.

Оновлено. Станом на 23:58 було відомо про чотирьох загиблих у Дніпрі. Сергій Лисак зауважив, що кількість людей, які постраждали, також збільшується.

«На цей момент їх 15. З них троє – у важкому стані. Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.

Раніше повідомлялось, що серед постраждалих 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана.

За даними ОВА, росіяни атакували Дніпро понад двома десятками безпілотників. Більшість з них збили Сили оборони.