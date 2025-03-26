Наслідки атаки по харківському Золочеву

Увечері середи, 26 березня, російські окупанти масовано атакували Харків та Харківську область, застосувавши дрони-камікадзе. У регіоні є поранені, повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що перші вибухи пролунали в місті близько 20:40. Станом на 21:30 у Харкові зафіксували понад 15 вибухів переважно над житловими районами.

Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та об’єкт цивільної інфраструктури. Через удар дронів постраждала 12-річна дівчинка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Її госпіталізували. Згодом стало відомо про поранення 25-річного чоловіка.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував відеозапис, на якому видно наслідки влучання одного з дронів по житловому кварталу Харкова. На відео видно сильну пожежу на кількох поверхах багатоповерхівки та сильний стовп диму.

Також вибухи пролунали у харківському Золочеві. За словами Синєгубова, внаслідок атаки там є двоє постраждалих – 26-річний чоловік та 14-річна дівчина. Підлітку госпіталізували у важкому стані.

Доповнено. Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Золочеві зросла до чотирьох – поранення також отримали 67-річна та 60-річна жінки. Ще три людини зазнали гострої реакції на стрес.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про зростання кількості постраждалих до восьми. Він також опублікував відеозапис зі спортивного майданчика, де тренувалися діти, біля якого впав російський дрон.

Наслідки атаки уточнюються, на місці вибухів працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня окупанти також атакували Кривий Ріг. За даними місцевої влади, атака стала найбільш масованою з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше голова ЦПД Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни тягнуть з припиненням вогню і застосовують нову точкову тактику «роїв» БпЛА для атаки цивільних. Таку тактику, за словами Коваленка, окупанти застосували також проти Харкова.