ППО ліквідувала 56 дронів

В ніч на середу, 26 березня, внаслідок атаки російських безпілотників постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 26 березня росіяни випустили 117 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Сили ППО ліквідували 56 дронів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Ще 48 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Робота ППО 26 березня

«Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина», – додають у повідомленні.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що це була наймасовіша з початку війни атака дронами-камікадзе на Кривий Ріг. Всього в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БпЛА

«Внаслідок атаки постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина, 6 авто», – зазначив Вілкул.

Наслідки атаки по Кривому Рогу 26 березня, фото Дніпропетровської ОВА

Тоді як за словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, більшість ударних дронів під час атаки на Черкащину росіяни спрямували на обласний центр. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив, що росіяни тягнуть з припиненням вогню і застосовують точкову тактику «роїв» БпЛА для атаки цивільних.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 25 березня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Для атаки росіяни застосували балістичну ракету та ударні дрони