Наслідки атаки на Кривий Ріг 14 березня

Ввечері п’ятниці, 14 березня, російську окупанти вчергове атакували Кривий Ріг, завдавши ударів балістичними ракетами по житловому району міста. Внаслідок атаки щонайменше восьмеро людей отримали поранення, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Вибухи пролунали у місті приблизно о 20:00. У пресслужбі Дніпропетровської ОВА повідомили, що росіяни атакували місто балістичним озброєнням. Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що за попередніми даними, окупанти випустили по місту ракети «Іскандер-М».

«За останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними правоохоронців, внаслідок російської атаки в місті постраждали житлові багатоповерхівки, магазини, авто, а також ресторан. За фактом обстрілу цивільної інфраструктури Дніпровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Доповнено. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг зросла до 11 людей. Згодом голова ОВА Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості постраждалих до 12.

«Серед постраждалих у Кривому Розі – дві дитини. Це хлопці 2 та 15 років», – повідомив він.

Нагадаємо, вранці 12 березня росіяни атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 14 людей поранені, зруйнований тризірковий готель та кілька житлових будинків.