Наслідки російського удару по Дніпру у ніч 12 березняя

У середу, 12 березня, російські окупанти, застосувавши балістичне озброєння, атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу у місті зруйнований готель, є жертва та постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серія вибухів пролунала приблизно о 07:30 у Кривому Розі. За даними Лисака, у місті є влучання в інфраструктурний об’єкт, де зайнялася пожежа.

«У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років», – згодом повідомив голова ОВА.

Ще дві жінки 41 та 78 років зазнали поранень. 41-річну госпіталізували у стані середньої тяжкості. Згодом Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості постраждалих у Кривому Розі до п’яти.

Доповнено 09:20. За словами голови ОВА, внаслідок атаки на Кривий Ріг постраждали вже дев’ятеро людей, троє з них перебувають у важкому стані.

«Під прицілом були цивільні об’єкти. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятка легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад», – повідомив Лисак.

Доповнено 09:50. У пресслужбі МВС повідомили, що росіяни завдали повторного удару по інфраструктурному об’єкту, на який прибули рятувальники для ліквідації наслідків атаки. Внаслідок повторного удару пошкоджені дві одиниці техніки, рятувальники не постраждали.

У пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини оприлюднили світлину зруйнованого внаслідок обстрілу 3-зіркового готелю «Дружба». 9-поверхова будівля та ресторан біля неї розташований у центральній частині міста.

Раніше у Дніпропетровські ОВА повідомили про атаку на Дніпро. Внаслідок нічного обстрілу росіян 12 березня у місті пошкоджені приблизно 10 приватних будинків, а також дитсадок та школа.

Один чоловік 42 років зазнав поранень, його госпіталізували. Триває встановлення наслідків атаки.