Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину

Увечері вівторка, 11 березня, російські окупанти з артилерії обстріляли село Рівне Мирноградської громади на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє дітей, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Загинули два брати 11 і 13 років. Окрім того, поранення отримав 14-річний хлопець – він перебуває у важкому стані», – зазначив Філашкін.

За його словами, цих трьох дітей ще в серпні-вересні 2024 року евакуювали в Дніпропетровську області. Однак вони знову опинилися вдома.

«Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну», – додав керівник ОВА.

Також сьогодні російські окупанти з FPV-дронів атакували два цивільні авто між містами Покровськ і Родинське. Одна людина загинула, дві – отримали поранення. Через обстріли у Сіверську загинули три людини, ще троє – поранені. Відомо про одного пораненого у Костянтинівці.

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).