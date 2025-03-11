Наслідки атаки на Донеччині

У вівторок, 11 березня, російські окупанти завдали удару по донецькому Сіверську. Внаслідок атаки у місті загинула людина, є постраждалі, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, окупанти атакували Сіверськ удень 11 березня. Для обстрілу росіяни застосували авіаційну бомбу – втім, якого саме типу був снаряд, Філашкін не уточнив.

Авіабомба впала на багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки є четверо постраждалих та один загиблий.

«Поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби», – повідомив Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак у Покровському районі є загиблий та двоє поранених, пошкоджені та зруйновані 27 приватних та багатоповерхових будинків, а також адмінбудівля. У Краматорському районі внаслідок обстрілів поранені дві людини, постраждали приватні будинки та багатоповерхівки, адмінбудівлі, лінія електропередач та газогін.

Нагадаємо, за ніч російські окупанти випустили по Україні 126 безпілотників та одну балістичну ракету. Її та ще майже 80 БпЛА вдалося знищити силам ППО. Втім, у низці областей є пошкодження інфраструктури – читайте про наслідки нічної атаки тут.