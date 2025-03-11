Ранкова атака дронів стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення

Вранці вівторка, 11 березня, російську Москву та Московську область масовано атакували ударні дрони. Окупанти заявили, що ППО нібито збила над Москвою 69 безпілотників, а в області є загиблі та поранені.

За словами губернатора Московської області Андрєя Воробйова, масована атака дронів розпочалася приблизно о 04:00. Станом на 07:20 міський голова Москви Сєргєй Собянін повідомив, що російська ППО нібито вже збила 73 БпЛА.

Воробйов заявив, що уламки дронів впали на багатоповерхівку в Раменському – за його словами, ушкоджень зазнали щонайменше сім квартир з 19 по 22 поверхи.

Крім того, пошкодження є в районі залізничної станції «Домодєдово» – там припинили рух поїздів у всіх напрямках через ушкодження рейок. Також наслідок атаки зайнялася пожежа на парковці місцевого підприємства.

Внаслідок падіння уламків у Московській області, за словами місцевої влади, загинула одна людина та ще три поранених. Згодом губернатор Московщини повідомив про двох загиблих та 14 поранених внаслідок атаки.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, дрони також атакували військовий аеродром у «Дягілєво».

Російське міністерство оборони заявило, що в ніч на 11 березня російська ППО нібито перехопила та знищила 337 безпілотників, звинувативши в атаці Україну. За даними російського Міноборони, 91 дрон начебто збили над Московською областю, 126 – над Курщиною, 38 – над Брянщиною.

Також безпілотники фіксували над Бєлгородською, Рязанською, Калузькою, Липецькою, Орловською, Воронезькою та Ніжегородською областями. Атака стала наймасованішим ударом безпілотників по території Росії з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 10 березня дрони атакували критично важливий для росіян Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Він забезпечує стабільні постачання пального для військових Росії.