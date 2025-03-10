Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи «Роснєфть»

В ніч на понеділок, 10 березня, дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляють російські Telegram-канали та губернатор регіону В’ячєслав Федорищев.

У Самарській області близько півночі було оголошено про дронову небезпеку й згодом пролунали вибухи у місті Новокуйбишевськ.

За словами губернатора, у місті було знищено три безпілотники, загорянь та пошкоджень немає. Проте місцеві мешканці заявили, що на Новокуйбишевському НПЗ був зафіксований спалах.

Цей нафтопереробний завод вже зазнавав атаки БпЛА майже рівно рік тому.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар по НПЗ. Він зауважив, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи «Роснєфть». Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у Росії.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема, бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки.

Фото Петра Андрющенка, розташування атакованого Новокуйбишевського заводу

«Для армії Росії цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій», – додав Коваленко.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 9 березня, у кількох областях Росії пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. БпЛА атакували заводи та НПЗ у Рязанській, Липецькій, Воронезькій та Курській областях.