БпЛА атакували заводи та НПЗ у Рязанській, Липецькій, Воронезькій та Курській областях

У ніч на неділю, 9 березня, у кількох областях Росії пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. БпЛА атакували заводи та НПЗ у Рязанській, Липецькій, Воронезькій та Курській областях. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Губернатор Липецької області Ігорь Артамонов ввечері у суботу, 8 березня, повідомив, що в регіоні оголосили режим повітряної небезпеки. За даними російських ЗМІ, ціллю атаки став Новолипецький металургійний комбінат. Згодом в районі комбінату спалахнула пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що Новолипецький металургійний комбінат є одним із найбільших металургійних підприємств Росії й відіграє важливу роль у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору. Комбінат випускає широкий спектр металопродукції, яку використовують у військовій техніці, а також в авіабудуванні та ракетній галузі.

«НЛМК входить до переліку стратегічних підприємств Росії, і його діяльність тісно пов'язана з економічною та військовою складовою Кремля», – додав Коваленко.

Губернатор Рязанської області Пєтр Малков написав, що ППО начебто знищила БпЛА над регіоном.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає, житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури не постраждали. На місці падіння уламків працюють оперативні служби, оцінюються матеріальні збитки», – йдеться у дописі.

Мешканці ж повідомили, що в районі Рязанського нафтозаводу лунали вибухи.

Тоді як ввечері 8 березня у Воронезькій області також пролунали вибухи. Під атаку БпЛА міг потрапити спиртзавод у місті Бутурлинівка. Проте місцевий губернатор Алєксандр Гусєв стверджує, що безпілотник виявила і знищила російська ППО.

«Постраждалих немає. За попередніми даними, під час падіння уламків було пошкоджено скління в одній квартирі», – додав він.

Також 8 березня дрони атакували село Ряжене під Таганрогом. Тимчасовий виконувач обовʼязків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в приватному будинку виникла пожежа.

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«У селі Ряжене Матвєєво-Курганського району через падіння БпЛА під час відбиття атаки виникла пожежа в приватному будинку», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Росії повідомили, що з вечора 8 березня і до ранку 9 ППО знищила 88 безпілотників:

52 БпЛА над територією Бєлгородської області,

13 БпЛА над Липецькою областю,

9 БпЛА над територією Ростовської області,

8 дронів над територією Воронезької області,

3 БпЛА над територією Астраханської області,

1 дрон над територією Краснодарського краю,

1 безпілотник над Рязанською областю,

1 БпЛА над Курською областю.

Фото Петра Андрющенка, зображено місця, де лунали вибухи в Росії в ніч на 9 березня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 8 березня, дрони атакували російський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Крім того, після атаки БпЛА зайнялася пожежа на заводі, який виготовляє сухпайки для російської армії.