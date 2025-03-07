Український морський дрон під час виконання операції

Українські бійці Військово-морських сил та Служби безпеки знищили дві російські системи протиповітряної оборони, які окупанти переховували у глибокому тилу. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко в п’ятницю, 7 березня.

За його словами, українські морські надводні дрони доставили ударні FPV-дрони до узбережжя ворога. Після чого пілоти ударних безпілотників виявили й уразили російські зенітні ракетні комплекси (ЗРК) «Оса-АКМ» та «Стрела-10».

Активіст також опублікував відео операції зі знищення ворожих систем ППО.

«Цей чудовий результат став можливим завдяки бойовій роботі ВМС у співпраці із СБУ, інноваційним рішенням українських інженерів, а також вашим донатам», – написав Стерненко.

Як писав ZAXID.NET, у грудні морські дрони атакували російські системи спостереження біля Криму. Ворог розміщував свої системи спостереження на захоплених газових платформах.