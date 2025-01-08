Палаючий крейсер «Москва», квітень 2022 року

Російська Федерація остаточно відмовилася ремонтувати свої військові кораблі на потужностях у Криму через загрозу українських ударів по них. Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемаратону, повідомив проєкт «Крим.Реалії» 8 січня.

«Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме», – заявив Плетенчук.

Речник ВМС нагадав, що внаслідок атак ЗСУ на російський флот у Чорному морі окупанти вже втратили малий ракетний корабель «Циклон» у Севастопольській бухті, а також було пошкоджено підводний човен «Ростов-на-Дону» і малий ракетний корабель «Аскольд» у Керчі.

«Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі», – додав Дмитро Плетенчук.

Зауважимо, що російські військові та влада наразі ніяк не коментували цю інформацію.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів під час українських ударів. Українські підрозділи вивели з ладу 28 кораблів і катерів та один підводний човен.