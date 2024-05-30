Спецпризначенці ГУР знищили два російських катери «Тунєц»

У тимчасово окупованому Криму вночі пролунали вибухи. Спецпризначенці Головного управління розвідки міноборони України ліквідували два російських катери типу КС-701 «Тунєц». Про це інформує у прес-служба ГУР у четвер, 30 травня.

У окупованому місті Керч, що у Криму, близько 01:00 пролунали вибухи. О 02:30 окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом. Місцеві жителі повідомляли, що чули кілька десятків вибухів.

За словами окупаційного міністра транспорту Криму Ніколая Лукашенка, вночі у Керчі ППО нібито збила кілька ракет. Їх уламки впали автомобільний та залізничний пароми, пошкодивши скління. Також Ніколай Лукашенко заявив, що постраждалих серед моряків немає.

Тим часом Telegram-канал «Крымский ветер» повідомив, що вночі Головне управління розвідки міноборони України знищило катер типу КС-701 «Тунєц».

ГУР міноборони України вранці, 30 травня, підтвердило знищення двох російських катерів. Як розповіли в українській розвідці, атаку здійснив спецпідрозділ Group 13.

«За допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Hосії у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні ГУР.

Росіяни у Криму намагались відбити атаку. Для цього вони 32 рази підіймали військову авіацію, а також хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати, але спроби окупантів були марними.

«Нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц», – підсумували в українській розвідці.

Нагадаємо, раніше, у вересні 2023 року, сили оборони Півдня України знищили два катери типу КС-701 «Тунець».