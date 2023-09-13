Росіяни вже не вперше втрачають в Україні катери типу «Тунець»

В північно-західній частині Чорного моря Сили оборони Півдня України знищили ще один російський катер, повідомили в середу, 13 вересня, Військово-морські сили.

Йдеться про катер типу КС-701 «Тунець». Раніше у вересні українські воїни також знищили катер цього типу.

«Тунець» – каркасний металевий неброньований катер, такий тип в Росії використовується як у «народному господарстві», так і службою безпеки РФ, прикордонниками та іншими підрозділами російського силового блоку. До слова, на катері, який морська авіація ВМС України знищила на початку вересня, перебувало щонайменше вісім окупантів, шестеро з яких загинули. Скільки росіян перебувало на катері, знищеному 13 вересня, невідомо.

Таким чином, у повномасштабній війні проти України Росія втратила вже 20 катерів та кораблів.

Зазначимо, що вночі 13 вересня ЗСУ атакували окупований Севастополь та влучили в судноремонтний завод. Внаслідок цього було знищено великий десантний корабель «Мінськ»