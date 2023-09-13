У районі місця влучання сильна пожежа та стовпи диму

У ніч на середу, 13 вересня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В Севастополі спалахнула пожежа на суднобудівному заводі Севморзавод (Суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе). Постраждало щонайменше 24 людини.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у тимчасово окупованому Севастополі пролунало щонайменше сім потужних вибухів.

За словами місцевої влади, у регіоні спрацювала протиповітряна оборона.

«У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією, спалах стався через ракетну атаку», – повідомив губернатор окупаційної влади Криму Михайло Развожаєв.

Пожежі надано 4 клас. В мережі публікують фотографії, де у районі місця влучання сильна пожежа та стовпи диму.

Згодом Развожаєв підтвердив, що ракетного удару цієї ночі було завдано по суднобудівному заводу. Він додав, що внаслідок атаки постраждали 24 людини – четверо перебувають у стані середньої тяжкості.

Міноборони РФ заявило, що українські війська завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Окупанти також переконують, що засобами ППО збито сім крилатих ракет, а патрульним кораблем «Василь Биків» знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок влучення крилатих ракет отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.

Як інформував ZAXID.NET, 11 вересня Головне управління розвідки України заявило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Для цього спецпризначенці провели «унікальну операцію».

23 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окупованому Криму було знищено російський ЗРК С-400 «Тріумф».