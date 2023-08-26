ЗСУ знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму за допомогою нової сучасної української ракети, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ракета, яка розгромила «Тріумф», була «нова й абсолютно сучасна».

«Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно», – сказав Данілов в інтерв’ю «Українському радіо».

Відео знищення російського ЗРК С-400 «Тріумф» в Криму. Deep State/ГУР МОУ

Інших технологічних деталей секретар РНБО не повідомив. Також він не уточнив, чи була це абсолютно нова розробка, чи модернізована версія вже наявного в Україні озброєння. Секретар РНБО лише повідомив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, яку започаткували у 2020 році.

Своєю чергою офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець повідомив, що Кримчани самі допомагають українським військовим виявляти на півострові російську ППО, публікуючи фото та відео її роботи.

«Треба сказати, що кримчани нам активно в цьому допомагають. Вони висвітлюють на своїх сторінках фотографії, відео роботи цих комплексів. Так це і працює. Тобто спочатку виявляється оборона противника, коли ми бачимо літаючі дрони, які російські РЕБи придушують або збивають. Когось це не задовольняє. Вони вважають це зайвою витратою ресурсів. Але в цьому є насправді глибинний сенс, тому що ці дрони дозволяють виявляти російську систему ППО», – розповів Березовець в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, серія потужних вибухів пролунала на мисі Тарханкут в окупованому Криму 23 серпня. Тоді, за інформацією української розвідки, було знищено російський зенітно-ракетний комплекс росіян С-400, ракети до нього та особовий склад.