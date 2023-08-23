Після вибухів у районі Оленівки піднявся дим

Вранці в середу, 23 серпня, в селі Оленівка на території окупованого Криму пролунали вибухи. Про це повідомили у соцмережах.

За інформацією проукраїнського Telegram-каналу «Крымский ветер»,, влучання сталося у російський військовий об’єкт на мисі Тарханкут. Водночас в який саме об’єкт сталося влучання – невідомо, однак у повідомленні зазначається, що таких об’єктів за останній час там з’явилося багато.

За неофіційною інформацією, внаслідок влучання уражено станції радіолокації на Тарханкуті. Загалом було сім вибухів.

Зокрема, попередньо, на Тарханкуті уражено станцію радіолокації 48Я6-К1 «Підліт». Ця трикоординатна РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній обстановці з перешкодами. Вона видавала цілевказівки для російських ЗРК - С-300, С-400 тощо.

Також на Тарханкуті уражено ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон». Він є одним із носіїв ракет «Онікс», якими росіяни завдають ударів по Україні, зазначає «Крымский ветер».

Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у Криму вдалося знищити російський зенітно-ракетний комплекс С-400.

«23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад», – сказано в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Як пише «Центр журналістських розслідувань», до окупації на Тарханкуті розташовувалися українська 1476 окрема радіолокаційна рота з 260-м пунктом наведення авіації й 160 окремий радіолокаційний взвод. У 2014 році росіяни захопили ці потужності й сформували 3-й радіотехнічний полк у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил РФ.

Також там був обʼєкт Військово-морських сил України – 501-й радіотехнічний взвод 21-го району спостереження (в/ч А4249, АРК, смт Новоозерне). Але після окупації там розміщено радіотехнічний взвод російської в/ч 43536. Це її військове містечко оточує відомий Тарханкутський маяк.

У 2 км на схід від маяка є мобільний радіолокаційний комплекс «Небо-М». Росіяни стверджують, що він бачить будь-які повітряні та космічні обʼєкти в радіусі 400 км.

«Це скупчення – очі окупантів у північно-західному секторі неба Криму і Чорного моря», – наголошується в публікації.

Нагадаємо, вночі атаки зазнала столиця Росії – Москва. Один із безпілотників влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті», ще два нібито збили над Московською областю.