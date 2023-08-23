Столицю Росії Москву вночі 23 серпня атакували три безпілотники, один з них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті». Це вже не перше влучання в цей об’єкт.

«Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.

Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в "Сіті"», – заявив мер Москви Сєрґєй Собянін. Він також стверджує, що постраждалих унаслідок влучання немає.

Російські Telegram-канали опублікували відео влучання безпілотника у будівлю «Москви-Сіті». На них видно яскравий спалах після вибуху.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 23 серпня три безпілотники літакового типу намагалися атакувати Москву, два з них сили ППО нібито збили у Московській області, третій – потрапив у будівлю комплексу «Москва-Сіті». У Хімках Московської області на місці, де зафіксовані уламки нібито збитого безпілотника, сильно пошкоджено будівлю.

Це була не перша атака на цей бізнес-центр. Попередні атаки відбулися 30 липня, а також 1 і 18 серпня.